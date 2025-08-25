Головний тренер Кельна Лукас Квасньок одягнув домашню футболку на виїзний матч Бундесліги проти Майнца. Гравці "козлів" вийшли на поле у виїзній формі, але їхній тренер несподівано опинився в домашній.

На прес-конференції після перемоги з рахунком 0:1 Квасньок пояснив свій вибір форми: "Причина, з якої я сьогодні одягнув цю футболку, дуже проста. Я пишаюся тим, що працюю в цьому клубі. Коли футболки представили команді, у мене мурашки побігли по шкірі. Футболки були настільки прекрасні, що мені захотілося одягти їх сьогодні, особливо коли я дізнався, що можу це зробити".

Є й ще одна причина, через яку 44-річний німець вибрав цю футболку. "Вертикальні смуги, очевидно, стрункіють. Хоча, судячи з телевізійних кадрів, які я бачив, це працювало лише помірно", – зазначив Квасньок з посмішкою.

Кельн переміг Майнц з рахунком 1:0.

