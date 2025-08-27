"У нас було завдання виграти чемпіонат, Кубок і пробитися до групової стадії Ліги чемпіонів. З одним завданням впоралися. Можливо, не думали, що саме в груповий етап Ліги чемпіонів. Думали, що в крайньому разі хотіли грати в Лізі конференцій. Але тепер...

Кайрат сенсаційно переміг Селтік і вперше в історії вийшов до Ліги чемпіонів – 21-річний голкіпер відбив три пенальті

Я хлопцям кажу: "Ну, ми кашу заварили, звичайно". Я не знаю, які завдання будуть, подивимося, я не люблю прогнозів давати, я люблю тихо, поступово. Нам навіть не віриться, що ми там.

Я навіть не мріяв. Але розповім таку історію. Перед грою на установці ми показали хлопцям команди, які очікують на нас у загальній групі. Там одні гранди. Показали хлопцям, роздрукували і в роздягальню повісили.

Мені захотілося, щоб хлопці бачили і мотивувалися. Звичайно, хочеться зустрітися з клубами, як можна іменитішими, тому що, можливо, таке раз у житті трапляється. У нас ще стадіон був би як у Глазго", – наводить слова Уразбахтіна sports24.kz.

