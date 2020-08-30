Нагадаємо, "зелено-білі" вилетіли з Кубка України вже на першій стадії, розгромно поступившись Епіцентру з Дунаївців (0:4).

"Враження виключно негативні, адже ми програли з великим рахунком. Однак на це є певні причини. Ми мали зовсім небагато часу на підготовку, крім того, у нас дуже молодий склад і комплектація ще триває. Команда не була готова і у фізичному плані – ми банально програвали у швидкості. Епіцентр перебував у хорошому ігровому ритмі, вони стабільно виступали в чемпіонаті аматорів. А Карпати фактично грали з чистого листа.

Кубок України: Карпати ганебно програли Епіцентру, Таврія вибила Реал-Фарму з 54-річним граючим президентом

Хоч ми і опинилися у меншості перед самою перервою, все одно готувалися до того, що в другому таймі боротимемося до кінця. Як на мене, це не була безвихідна ситуація. Нам треба звикати до дорослого футболу. Сьогодні хлопці самі переконалися у цьому. Це зовсім не те, що було у ДЮФЛ чи навіть у турнірі U-19. Значна частина наших гравців мають лише досвід виступів на юнацькому рівні. Тому навіть стартового хвилювання не уникнули.

Попереду на нас чекає старт сезону в Другій лізі, тому необхідно ретельно готуватися до наступного матчу", – цитує Вовчука офіційний сайт Карпат.

"Лобановський любив мене як власного сина". Юрчишин у 1979-му: атомні Карпати, запрошення Бєскова, голи збірній Росії