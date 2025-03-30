"Зміна тренера в Чорноморці? Так, Чорноморець мав перевагу в розумінні того, як відбуватиметься цей матч. Натомість ми не знали, чого від них очікувати після зміни тренера. Вже у ході матчу ми почали підлаштовуватись під їхню стилістику. Початок гри був доволі важким, кілька гравців змушені були опановувати нові амплуа. Було нервово. Після фінального свистка наші вболівальники задоволені – це найголовніше.

Хет-трик Бруніньйо та змазаний дебют Кучера з Ракицьким у відеоогляді матчу Карпати – Чорноморець – 4:0

Обережний перший тайм? У першому таймі Чорноморець грав у лінію з п’ятьох захисників. Багато зон було перекрито. Нам потрібно було призвичаїтись до того простору, який нам давав суперник, зокрема, на півфлангах. Не було багато простору за спинами захисників, потрібен був час. Ну і безпосередньо у моменті з першим пенальті наші напрацювання далися взнаки. У другому так само. У ході матчу ми підказували і Бабоглу, і Стецькову. Ми не були готові до такої тактики. Я задоволений тим, як команда відреагувала на це. Я неодноразово наголошував, що наш тренувальний процес є навчальним. Але потрібно похвалити суперника. В майбутньому з такою організованою грою Чорноморець не пропускатиме стільки голів. Ця команда боротиметься до останнього.

Чи справедливий результат? Рахунок не відображає розвитку подій у першому таймі. Але щодо гри… Думаю, все закономірно. Я вважаю, що ми мали дуже високі шанси забити на останніх хвилинах гри (момент Підлепенця з потенційним виходом віч-на-віч, – прим.). У нашому чемпіонаті гольова передача від голкіпера – це рідкість. Наша атака створила Якову Кінарейкіну всі умови для цього. Це титанічна робота, яку виконують наші тренери воротарів. Після свистка я був дуже розлючений. Зупиняти такі моменти – це крадіжка. Я вважаю, що той момент мав усі шанси завершитись голом. Рахунок не відповідає ходу гри у першому таймі, але чітко віддзеркалює всю гру.

Чому пенальті не бив Іґор Невес? А скільки пенальті цього сезону він реалізував? У нас є штатний пенальтист. У цьому аспекті все має бути чітко. Але якщо ви запитали, то відповідно вас зачепила ця тема. Свої моменти він має шукати в грі. Іґор Невес допоміг своєму другу оформити хет-трик. Бруніньйо закохав у себе вболівальників.

Пісні після голів? Протягом тижня в нас з’явилась така ідея, яка має мотивувати гравців. Ми маємо приваблювати увагу вболівальників. Першочергово нам потрібно зосереджуватись на грі, однак такі моменти також важливі. Тепер вам цікаво, яка музика буде в Бабогла, Підлепенця, Іґора Невеса… Ми хочемо робити для наших фанів шоу. Нам важливо робити наших вболівальників щасливими. Зараз у нас було вдосталь часу на підготовку, тому сьогодні ми прагнули показати максимум. Навіть після другого гола ми бігли вперед і хотіли більшого.

Користь міжнародної паузи? Ця перемога свідчить про нашу роботу. Ми багато працювали. Це сукупність факторів, які мають діяти синхронно. По травмованих гравцях поки говорити зарано. Зараз вони закінчують реабілітацію, а після цього ми оцінюватимемо їхній стан", – цитує Лупашка офіційний сайт Карпат.

Карпати розтрощили Чорноморець у дебютному матчі Кучера – хет-трик Бруніньйо, камбек Ракицького, "моряки" йдуть на дно