Тренер Карпат Мораіш виступив за розширення УПЛ до 16 команд

На думку наставника львівських Карпат Жозе Мораіша, розширення УПЛ підвищить рівень змагань.

"Всі чемпіонати високого рівня мають в своїй топ-лізі від 18 до 20 команд. У таких лігах найсильніші команди і йде серйозна боротьба в два кола.

"Чи не смішно, що ініціатором розширення УПЛ є тренер аутсайдера?", – Вацко відповів Грозному

На мій погляд, Україна теж повинна бути зацікавлена в тому, щоб прагнути до такого рівня, до такої організації турніру. Це був би важливий крок переходу на більш високий рівень.

Ліги, в яких менше команд, мені здається, мають більш низький змагальний рівень. Україна велика країна, футбольна країна, тому вболівальники заслуговують на чемпіонат з більш високим рівнем змагальності", – сказав португалець у коментарі порталу Команда 1.

Віце-президент УПЛ пояснив, чому не варто розширювати чемпіонат до 16 команд