toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЗБІРНА УКРАЇНИ ДИНАМО

Тренер Карпат Мораіш виступив за розширення УПЛ до 16 команд

23:50 4 Читать на русском
Тренер Карпат Мораіш виступив за розширення УПЛ до 16 команд
Жозе Мораіш / Фото: ФК Карпати

На думку наставника львівських Карпат Жозе Мораіша, розширення УПЛ підвищить рівень змагань.

"Всі чемпіонати високого рівня мають в своїй топ-лізі від 18 до 20 команд. У таких лігах найсильніші команди і йде серйозна боротьба в два кола.

"Чи не смішно, що ініціатором розширення УПЛ є тренер аутсайдера?", – Вацко відповів Грозному

На мій погляд, Україна теж повинна бути зацікавлена в тому, щоб прагнути до такого рівня, до такої організації турніру. Це був би важливий крок переходу на більш високий рівень.

Ліги, в яких менше команд, мені здається, мають більш низький змагальний рівень. Україна велика країна, футбольна країна, тому вболівальники заслуговують на чемпіонат з більш високим рівнем змагальності", – сказав португалець у коментарі порталу Команда 1.

Віце-президент УПЛ пояснив, чому не варто розширювати чемпіонат до 16 команд

Теги
формат УПЛ УПЛ Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
17
год
:
29
хв
Казахстан
17:00
Латвія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук