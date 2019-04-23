Тренер Карпат Феррейро: Хотіли за будь-яку ціну перемогти, аби присвятити перемогу Фабрі

Помічник головного тренера Карпат Пабло Феррейро прокоментував нічию у матчі проти Чорноморця у 25 турі УПЛ.

"Ми трохи пригнічені, адже хотіли будь-якою ціною здобути перемогу, щоб присвятити її головному тренеру, бо зараз у нього в житті важкий момент. Впродовж тижня ми викладалися та тренувалися для того, щоб здобути три очки в цьому матчі.

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За грою, вважаю, що у нас виникали певні труднощі при контролі м’яча. Ми не могли скористатися фланговими атаками. Через неправильний рух групи атаки чи неправильну передачу, ми не мали можливості просуватися вперед. У другому таймі у нас був очевидний момент аби забити гол, яким ми, на жаль, не скористалися.

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Чорноморцю потрібно рятувати ситуацію, адже він перебуває на останньому місці в таблиці. Вони задіяли багато гравців в обороні, тому ми не могли скористатися моментами, а суперник ловив нас на контратаках", – цитує Пабло Феррейру офіційний сайт Карпат.