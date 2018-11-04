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Тренер Карабаха Гурбанов: В Україну поїдемо за перемогою

5 листопада 06:00 4 Читать на русском
Тренер Карабаха Гурбанов: В Україну поїдемо за перемогою
Гурбан Гурбанов / Фото: соцмережі

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов поділився очікуваннями на матч 4 туру Ліги Європи проти Ворскли.

"Ми намагаємося, працюючи на совість, радувати своїх вболівальників. Десь не виходить, є недоліки.

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Але ми завжди намагаємося здобувати хороші результати, піднімати і добре представляти ім'я Карабаха та Азербайджану. Поразки більше за все діють на нас. В Україну вирушимо показати хорошу гру і здобути позитивний результат", – цитує Гурбанова Azerisport.

Матч 4-го туру Ліги Європи Ворскла – Карабах відбудеться цього четверга, 8 листопада.

Ліга Європи4 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четвер 08 листопада 2018

Ворскла
до матчу
3
дн
:
22
год
:
4
хв
Карабах
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Теги
Карабах Карабах Ліга Європи Гурбан Гурбанов Гурбан Гурбанов Ворскла - Карабах
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