Тренер Карабаха Гурбанов: В Україну поїдемо за перемогою

Наставник Карабаха Гурбан Гурбанов поділився очікуваннями на матч 4 туру Ліги Європи проти Ворскли.

"Ми намагаємося, працюючи на совість, радувати своїх вболівальників. Десь не виходить, є недоліки.

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Але ми завжди намагаємося здобувати хороші результати, піднімати і добре представляти ім'я Карабаха та Азербайджану. Поразки більше за все діють на нас. В Україну вирушимо показати хорошу гру і здобути позитивний результат", – цитує Гурбанова Azerisport.

Матч 4-го туру Ліги Європи Ворскла – Карабах відбудеться цього четверга, 8 листопада.