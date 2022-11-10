У заявці збірної Камеруну вмістилися екс-гравець львівських Карпат, представник чемпіонату країни-терориста та заміна Роберта Лєвандовські у Баварії.

Головний тренер збірної Камеруну Рігобер Сонг визначився із попередньою заявкою на ЧС-2022. Як інформує сайт Super Sport, до неї потрапили два гравці з камерунського чемпіонату, які лише в середу, 9 листопада дебютували у складі національної команди у товариському матчі з Ямайкою (1:1). Це - Суайбу Мару та Джером Нгом.

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А ось захисник Гента Майкл Нгаде-Нгаджюї до заявки несподівано не потрапив.

Попередня заявка збірної Камеруну на ЧС-2022:

Воротарі: Девіс Епассі (Абха), Сімон Нгапандуетнбу (Марсель), Андре Онана (Інтер);

Захисники: Жан-Шарль Кастеллетто (Нант), Енцо Ебоссе (Удінезе), Коллінз Фай (Аль-Тай), Олів'є Мбайзо (Філадельфія Юніон), Ніколя Н'Кулу (Аріс), Толо Нуу (Сієтл Саундерс), Крістофер Ву (Ренн);

Півзахисники: Мартін Онгла (Верона), П'єр Кунде (Олімпіакос), Олів'є Нтчам (Суонсі), Гаель Ондуа (Ганновер), Самуель Ум Гуе (Мехелен), Андре Замбо-Ангісса (Наполі);

Нападники: Вінсент Абубакар (Аль-Наср), Крістіан Бассогог (Шанхай Шеньхуа), Ерік-Максім Шупо-Мотінг (Баварія), Суайбу Мару (Котон Спорт), Бріан Мбеумо (Брентфорд), Ніколя Моумі Нгамалеу (Динамо Москва), (Коломбе Джа), Жорж-Кевін Нкуду (Бешикташ), Жан-П'єр Нсаме (Янг Бойз, Берн), Карл Токо-Екамбі (Ліон).

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