Тренер Кадіса жорстко покараний за критику суддів – команда гратиме проти Барселони без нього
Кадіс надовго втратив свого головного тренера Альваро Серверу.
Наставник "Жовтої субмарини" отримав дискваліфікацію аж на 4 матчі Прімери, повідомляє СОРЕ.
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Іспанський фахівець знищив суддів за помилку у матчі проти Гранади (1:1). Сервера запевняв, що у ворота суперника не призначили очевидний пенальті. Контрольно-дисциплінарний комітет покарав тренера Кадіса за гострий язик, тому команда гратиме без нього майже місяць – матчі проти Реал Сосьєдада, Ельче, Барселони та Сельти.
Додамо, що Кадіс став справжньою сенсацією початку сезону – після 9 турів новачок Прімери йде на шостому місці.
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