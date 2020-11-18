Наставник "Жовтої субмарини" отримав дискваліфікацію аж на 4 матчі Прімери, повідомляє СОРЕ.

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Іспанський фахівець знищив суддів за помилку у матчі проти Гранади (1:1). Сервера запевняв, що у ворота суперника не призначили очевидний пенальті. Контрольно-дисциплінарний комітет покарав тренера Кадіса за гострий язик, тому команда гратиме без нього майже місяць – матчі проти Реал Сосьєдада, Ельче, Барселони та Сельти.

Додамо, що Кадіс став справжньою сенсацією початку сезону – після 9 турів новачок Прімери йде на шостому місці.

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