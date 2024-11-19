Головний тренер Інтера Маямі Тата Мартіно вирішив скласти з себе повноваження.

Тата Мартіно вирішив покинути пост головного тренера Інтера Маямі, інформує GiveMeSport. Повідомляється, що 61-річний аргентинський фахівець ухвалив таке рішення з особистих причин.

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Мартіно привів Інтер до рекордних для МЛС 74 очок у регулярному сезоні, а потім програв у першому раунді плей-офф своєму колишньому клубу – Атланті Юнайтед. Він очолював Інтер із літа 2023 року, коли склад команди поповнив Ліонель Мессі.

Раніше Тата тренував Мессі в Барселоні та збірній Аргентини.

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