Як повідомлялось раніше, Трабзонспор відновив інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шапаренка. Головний тренер "бордово-синіх" Шенол Гюнеш навіть вирушив до Грузії, аби особисто подивитись на гру 26-річного хавбека.

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Окрім Шапаренка 72-річний фахівець переглядав також півзахисника австрійського Штурма Отара Кітеішвілі, повідомляє видання haber61. Однак не вони вразили наставника Трабзонспора.

За інформацією джерела, Гюнеш залишився у захваті від гри іншого українця – Михайла Мудрика, про що повідомив своє найближче оточення в клубі. Попри це, турок тверезо оцінює ситуацію і не має особливих сподівань на трансфер вінгера Челсі, ціна якого на трансферному ринку нині становить 30 млн євро.

Нагадаємо, у матчі з Грузією Шапаренко вийшов в основі й провів на полі 52 хвилини, записавши до свого пасиву жовту картку.

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