Тренер іменитого клубу переглядав лідера Динамо на матчі збірної, але перемкнувся на іншого українця
Схоже Микола Шапаренко не виправдав сподівань своєю грою проти збірної Грузії.
Як повідомлялось раніше, Трабзонспор відновив інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шапаренка. Головний тренер "бордово-синіх" Шенол Гюнеш навіть вирушив до Грузії, аби особисто подивитись на гру 26-річного хавбека.
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Окрім Шапаренка 72-річний фахівець переглядав також півзахисника австрійського Штурма Отара Кітеішвілі, повідомляє видання haber61. Однак не вони вразили наставника Трабзонспора.
За інформацією джерела, Гюнеш залишився у захваті від гри іншого українця – Михайла Мудрика, про що повідомив своє найближче оточення в клубі. Попри це, турок тверезо оцінює ситуацію і не має особливих сподівань на трансфер вінгера Челсі, ціна якого на трансферному ринку нині становить 30 млн євро.
Нагадаємо, у матчі з Грузією Шапаренко вийшов в основі й провів на полі 52 хвилини, записавши до свого пасиву жовту картку.
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