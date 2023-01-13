Арсенал справедливо отримує визнання на тлі своїх прекрасних результатів у чемпіонаті.

Представники "канонірів" виграли нагороду найкращого тренера і гравця за підсумками грудня.

Артету довели до сміху хитрими розпитуваннями про Мудрика

Більшу частину місяця "поглинув" чемпіонат світу, тому Арсенал встиг провести лише 2 матчі. Мікель Артета привів підопічних до перемог над Брайтоном (4:2) і Вест Хемом (3:1). Одним з головних героїв цих зустрічей став хавбек Мартін Едегор. Гравцем місяця відзначили саме норвежця, який у грудні оформив один гол та 3 асисти.

Прес-служба АПЛ додає, що востаннє Арсенал забирав обидві індивідуальні нагороди у березні 2015 року.

Зінченко став однією з головних "фішок" Арсенала – суперники обговорюють українця персонально