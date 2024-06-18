Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч спланував кардинальні зміни в стані своєї команди перед матчем з Албанією.

Даліч вирішив провести "перезавантаження" після поразки від Іспанії з рахунком 0:3 у першому турі Євро-2024, інформує Bild. Повідомляється, що головний тренер "картатих" змінив час початку тренувань і планує внести суттєві зміни в схему і склад команди на наступний матч з Албанією.

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Згідно з джерелом, Даліч вирішив змінити формацію з 4-3-3 на 4-2-3-1 і прибрати з нової схеми півзахисника Аль-Насра Марцело Брозовіча, який провалився у грі з Іспанією. Його місце має зайняти "солдат" Маріо Пашаліч.

Також захисник Манчестер Сіті Йошко Гвардіол буде зміщений з лівого флангу оборони в центр. На лівому фланзі з'явиться або Борна Соса, або Йосип Юрановіч. Мартін Ерліч повинен буде замінити Марина Понграчіча, який провалився в матчі першого туру.

Матч Хорватія – Албанія відбудеться в середу, 19 червня. Початок – о 16:00 за Києвом.

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