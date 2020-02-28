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Тренер Хетафе Бордалас використав критику де Йонга задля мотивації підопічних на матч Ліги Європи

18:11 104 Читать на русском
Тренер Хетафе Бордалас використав критику де Йонга задля мотивації підопічних на матч Ліги Європи
Бордалас та де Йонг / Marca

Головний тренер Хетафе Хосе Бордалас мотивував свою команду на перемогу над Аяксом в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи досить незвичним методом.

11’ Данілу
63’ Матіас Олівера
 
Хайме Мата 5’
5’ Хайме Мата
11’ Данілу
63’ Матіас Олівера

Критика де Йонга на адресу Хетафе допомогли клубу з передмістя Мадрида пройти Аякс в 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє Marca.

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"Хетафе грає у футбол не заради того, аби порадувати фанатів. Мене дратує спостерігати за їхніми матчами", – поділився де Йонг напередодні матчу мадридців проти його колишньої команди.

Бордалас розмістив цитати зіркового нідерландця на стінах роздягальні у перерві поєдинку Ліги Європи та мотивував підопічних на другу половину зустрічі.

Нагадаємо, Хетафе в підсумку мінімально поступився Аяксу (1:2), проте, за сумою двоматчевого протистояння, саме іспанці вийшли до наступного раунду.

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Теги
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