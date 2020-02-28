Тренер Хетафе Бордалас використав критику де Йонга задля мотивації підопічних на матч Ліги Європи

Бордалас та де Йонг / Marca

Головний тренер Хетафе Хосе Бордалас мотивував свою команду на перемогу над Аяксом в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи досить незвичним методом.

Критика де Йонга на адресу Хетафе допомогли клубу з передмістя Мадрида пройти Аякс в 1/16 фіналу Ліги Європи, повідомляє Marca.

Тен Хаг і Бордалас влаштували кумедну суперечку в технічній зоні – курйоз дня в Лізі Європи

"Хетафе грає у футбол не заради того, аби порадувати фанатів. Мене дратує спостерігати за їхніми матчами", – поділився де Йонг напередодні матчу мадридців проти його колишньої команди.

Бордалас розмістив цитати зіркового нідерландця на стінах роздягальні у перерві поєдинку Ліги Європи та мотивував підопічних на другу половину зустрічі.

Нагадаємо, Хетафе в підсумку мінімально поступився Аяксу (1:2), проте, за сумою двоматчевого протистояння, саме іспанці вийшли до наступного раунду.

Ліга Європи: Олімпіакос сенсаційно вибив Арсенал, Манчестер Юнайтед розгромив Брюгге, Аякс покинув турнір