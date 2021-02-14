Головний тренер Хетафе Хосе Бордалас другий матч чемпіонату Іспанії поспіль бачить перед собою червону картку.

Епізод трапився наприкінці зустрічі між Хетафе та Реал Сосьєдадом. Наставник виставив ногу, аби зупинити м'яч та пришвидшити вкидання з-за бокової, що дуже не сподобалось супернику.

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Особливо відзначився Карлос Фернандес, який почав щось емоційно висловлювати Бордаласу. Фахівець не витримав та відштовхнув руку гравця, що й стало причиною продемонстрованої червоної картки.

Нагадаємо, що Бордалас був вилучений з поля у матчі 21-го туру Ла Ліги, коли фахівець мав серйозний конфлікт із тренером Севільї Хуленом Лопетегі.

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