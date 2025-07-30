Головний тренер Хамрун Спартанс Джакомо Модіка не поспілкувався з журналістами після поразки своєї команди у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо (0:3).

Модіка проігнорував журналістів після того, як Хамрун Спартанс вдруге програв Динамо з рахунком 0:3. Як стало відомо Dynamo.kiev.ua, італійський фахівець просто відмовився від спілкування зі ЗМІ, мотивувавши це тим, що його команді треба якомога швидше потрапити на літак.

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Модіка відмовився від спілкування з представниками преси, хоча наставники гостьових команд, як правило, виходять до журналістів першими. Лише після них з пресою йдуть спілкуватися тренери команд-господарів.

Нагадаємо, що перед матчем-відповіддю з Динамо Модіка зазначав, що сподівається на камбек своєї команди.

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