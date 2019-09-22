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Тренер Гранади назвав лідерство у чемпіонаті Іспанії анекдотичною історією

10:20 515 Читать на русском
Тренер Гранади назвав лідерство у чемпіонаті Іспанії анекдотичною історією
Дієго Мартінес / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Гранади Дієго Мартінес підсумував наслідки домашньої перемоги над Барселоною (2:0) у матчі 5-го туру Ла Ліги.

2’ Рамон Азіз
65’ Альваро Вадільо
 
2’ Рамон Азіз
65’ Альваро Вадільо

"Дуже радий за команду, гравці зробили щось неймовірно складне. Надзвичайно важко зберігати концентрацію і грати на такому високому рівні проти суперника, який є одним з найкращих у світі. Ми намагалися діяти за нашим планом, багато граючи без м'яча.

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Лідерство у турнірній таблиці? Це щось анекдотичне! Ми просто зобов’язані насолодитися моментом перемоги", – цитує Мартінеса Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Гранада на власному полі перемогла Барселону з рахунком 2:0, набрала 10 очок і вийшла на перше місце у чемпіонаті, випереджаючи за додатковими показниками Атлетіко і Севілью. Натомість "синьо-гранатові" зазнали другої поразки в стартових п'яти турах і з 7 очками займають сьоме місце у турнірній таблиці.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ла Ліга Гранада - Барселона Дієго Мартінес Дієго Мартінес Гранада Гранада
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