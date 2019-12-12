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Тренер Гента Торуп високо оцінив рівень гри Пластуна

18:32 895 Читать на русском
Тренер Гента Торуп високо оцінив рівень гри Пластуна
Ігор Пластун / Фото ФК Гент

Головний тренер Гента Йєс Торуп поділився очікуваннями від матчу 6-го туру групового етапу ЛЄ проти Олександрії.

 

"Можливо, це буде найважчий для нас матч в групі. Олександрія – фізично сильна команда, яка буде грати компактно всі 90 хвилин. Вони дуже небезпечні при флангових навісах, що ми вже випробували на собі в першому матчі.

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Ми постараємося знайти просвіти між лініями суперника, хоча це буде і не так вже й просто. Мені особливо приємно, що наша лінія захисту додала в порівнянні з минулим сезоном.

Пластун – досвідчений захисник, який грає на високому рівні. Напевно, зараз він грає краще, ніж будь-коли. Упевнений, що наша молодь багато переймає у нього", – цитує Торупа footballua.tv.

Нагадаємо, Олександрія втратила шанси на вихід з групи ЛЄ, але у випадку перемоги команда може зачепитись за третє місце.

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Теги
Ліга Європи Ігор Пластун Ігор Пластун Гент Гент Олександрія Олександрія Йєс Торуп Йєс Торуп Гент - Олександрія
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