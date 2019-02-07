Тренер Гента вказав на слабкі сторони Безуса

Головний тренер Гента Йєс Торуп розповів про сильні та слабкі сторони Романа Безуса.

"Безус потрапив в наше поле зору під час виступів за інший бельгійський клуб – Сент-Трюйден. Нас дуже вразила здатність Романа бачити поле і брати участь в командній грі.

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Втім, Роману потрібно прогресувати. Він досить часто втрачає м'яч. Тепер йому потрібно навчитися краще контролювати м'яч і стати ще більш розкутим футболістом", – цитує Торупа Voetbalkrant.

Нагадаємо, наприкінці січня Роман Безус перейшов з Сент-Трюйдена в Гент, українець уклав угоду на 3,5 року.

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