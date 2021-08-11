"Ефективність була вирішальним фактором для нас, незалежно від того, вдалося нам досягти бажаного результату чи ні. Можна з упевненістю сказати, що протягом цих двох матчів більшість часу ми грали на рівних із Шахтарем, створили значно більше моментів, ніж ті два голи, що ми змогли забити, але також, на жаль, пропускали.

Шахтар – Генк – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Коли ти граєш недостатньо зосереджено, як було з нами в першій половині матчу, потім слід витрачати багато енергії, щоб повернути собі контроль над м’ячем, що нам давалося важко. Могли б досягти більшого, однак протягом усієї гри нам бракувало ефективності, а на цьому рівні за подібне карають.

Ми забили лише два м'ячі. Потрібно було створювати більше моментів для того, аби забити більше. Почасти це пов'язано з якістю, але іноді все робиться правильно, а м'яч влучає в поперечину. Тут нема чого додати. Прикро, що самі не виправдали своїх очікувань. Також було спекотно грати, проте це не виправдання, хоча й забирало енергію, яка мала допомагати реалізовувати моменти. Шкода, могли досягти більшого, тепер слід зосередитись на Лізі Європи, теж гарному турнірі.

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Безумовно, на полі команда віддала багато сил, і ви самі це бачили, також далася взнаки спекотна погода, високий темп, дистанції, які треба було пробігати. Однак і я ризикував протягом останніх пів години гри, випустивши нападника замість захисника. Потрібно було зробити все необхідне задля скорочення розриву в рахунку. Розуміли, що лишаємо багато вільних зон позаду, а у Шахтаря є чимало гарних гравців, які могли цим скористатися, що ми й побачили", – цитує ван ден Брома офіційний сайт Шахтаря.

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