Наставник Фіорентини Раффаеле Палладіно протестував після голу Довбіка в компенсований до першого тайму час – на його думку, взяття воріт трапилося, коли час гри минув.

Арбітр компенсував 4 хвилини до першого тайму, а Довбик забив, коли час на екрані показував 49:03. При цьому Лоренцо Пеллегріні зробив навіс із кутового о 48:57.

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У правилах роз'яснюється, що кількість компенсованих хвилин, озвучена четвертим арбітром, є мінімальною і не є обов'язковою. Головний арбітр має право додати до цієї кількості компенсованих хвилин ще трохи часу на свій розсуд. Як констатує Voce Giallorossa, рефері Даніеле Кіффі правила гри не порушив, а гол Артема Довбика потрапив у своєрідну "сіру зону" футбольних правил.

Рома перемогла Фіорентину 1:0. Єдиний гол забив Артем Довбик.

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