"Миколенко? Подивіться, в якого гравця він перетворюється. Дуже приємно бачити, як футболісти розвиваються. Саме для цього я почав тренувати – щоб запропонувати їм щось більше, ніж я мав як гравець.

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Віталій не є красномовним, але він стійкий, він росте. Його фізична присутність зростає, так само як і його фізичне розуміння АПЛ", – розповів Дайч в інтерв'ю клубному сайту.

Нагадаємо, Віталій Миколенко приєднався до Евертона у січні 2022 року. Загалом за "ірисок" українець зіграв у 66 матчах, в яких забив три голи.

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