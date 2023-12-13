Тренер Евертона відзначив прогрес Миколенка: "Подивіться, в якого гравця він перетворюється"
Головний тренер Евертона Шон Дайч розхвалив українського захисника Віталія Миколенка.
"Миколенко? Подивіться, в якого гравця він перетворюється. Дуже приємно бачити, як футболісти розвиваються. Саме для цього я почав тренувати – щоб запропонувати їм щось більше, ніж я мав як гравець.
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Віталій не є красномовним, але він стійкий, він росте. Його фізична присутність зростає, так само як і його фізичне розуміння АПЛ", – розповів Дайч в інтерв'ю клубному сайту.
Нагадаємо, Віталій Миколенко приєднався до Евертона у січні 2022 року. Загалом за "ірисок" українець зіграв у 66 матчах, в яких забив три голи.
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