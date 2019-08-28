Тренер Еспаньйола озвучив свій план на матч Ліги Європи проти Зорі

Давід Гальєго поспілкувався з журналістами напередодні матчу-відповіді з луганцями.

"Ми націлені на вихід у груповий етап Ліги Європи. Але ми не можемо передбачити того, що буде завтра. Тренерський штаб нашої команди робив все від себе залежне, щоб у фізичному плані і емоційному ми були налаштовані тільки на позитивний результат. Завтрашній матч дуже важливий для нас. Хочемо продемонструвати всій Європі, що Еспаньйол готовий виступати в груповому етапі єврокубків.

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Факундо Феррейра? Звичайно, чекаємо від нього тільки позитивного результату. Помітно, що він добре готовий, але у Феррейри були і свої пріоритетні завдання. Подивимося, що буде завтра.

Ми будемо грати так, як граємо завжди. Звичайно, робитимемо все, для того, щоб захистити свої ворота, але і про атаку не слід забувати. Не скажу, що будемо робити це агресивно, але постараємося зробити все, що від нас залежить, щоб забити гол.

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Можу сказати, що у Зорі дуже багато хороших футболістів. Очікуємо непростої зустрічі", – наводить слова Гальєго офіційний сайт Зорі.