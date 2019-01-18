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Тренер Ерцгебірге оцінив можливість підписання нападника Карпат Дебелка

21:48 526 Читать на русском
Тренер Ерцгебірге оцінив можливість підписання нападника Карпат Дебелка
Роман Дебелко / Фото ФК Ерцгебірге

Головний тренер німецького Ерцгебірге Деніел Мейєр поділився враженнями від гри нападника Карпат Романа Дебелка, який провів кілька спарингів у складі німецького клубу.

Під час зимової перерви Ерцгебірге провів три спаринги, з яких виходив переможцем. До підготовки команди долучився також український форвард Роман Дебелко, який перебуває на перегляді в німецькому клубі.

Дебелко віддав асист за Ерцгебірге Ауе, але може все одно залишитись без контракту

"Ми зробили гігантський крок вперед у порівнянні з літом. Ми набагато стабільніші та впевнені в собі. У нас хороша дисципліна та структура гри, Ми також забезпечуємо результат.

Дебелко? Зараз ми розглядаємо можливі умови контракту з його агентом. У гравця хороші дані, він добре влився в команду, але не зможе нам допомогти відразу. Він не грав кілька місяців", – цитує Мейєра bild.de.

Після 18-ти турів другої Бундесліги Ерцгебірге знаходиться на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Німеччина Трансфери Українці за кордоном Трансфери чемпіонату України Роман Дебелко Роман Дебелко Ерцгебірге Ерцгебірге Карпати Карпати
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