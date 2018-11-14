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Тренер Емполі Якіні дискваліфікований на 1 матч за богохульство

13 листопада 23:57 85 Читать на русском
Тренер Емполі Якіні дискваліфікований на 1 матч за богохульство
Джузеппе Якіні / соцмережі

Головний тренер Емполі Джузеппе Якіні отримав 1 матч дискваліфікації за богохульні вислови.

Керівництво італійської Серії А прийняло рішення відсторонити головного тренера Емполі Джузеппе Якіні на 1 матч через богохульство, повідомляє офіційний сайт ліги.

Ігуаїн дізнався покарання за своє скандальне вилучення в матчі з Ювентусом

Наставник відзначився образливими висловами на релігійній підставі під час матчу 12 туру Серії А проти Удінезе (2:1). Вислови почув резервний арбітр матчу.

Емполі після 12 турів перебуває на 18 сходинці в турнірній таблиці Серії А і має 9 очок.

Теги
Емполі Емполі Італія Джузеппе Якіні Джузеппе Якіні
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