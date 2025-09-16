Після матчу проти Спеції (1:1) наставник Емполі Гвідо Пальюка прокоментував виступи Богдана Попова в сезоні 2025/26.

"Богдан Попов? На мою думку, йому ще треба прогресувати, зростати та вдосконалюватися у багатьох аспектах гри.

Він зробив крок вперед і може надалі прогресувати в ігровому плані разом з усією командою.

Він дуже молодий, але водночас найкращий бомбардир Серії B. Ми усвідомлюємо, що є резерви для прогресу в усьому колективі. Результат і виступ проти Спеції дають нам впевненість у наших припущеннях", – цитує Гвідо Пальюку Calcio Spezia.

Додамо, що Богдан Попов у чотирьох турах Серії B відзначився 4 голами й наразі є найкращим голеадором ліги.

