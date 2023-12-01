Тренер Дженоа звернувся до Маліновського напередодні гри проти Емполі Коваленка
Цього вікенду Віктор Коваленко і Руслан Маліновський зустрінуться в очному протистоянні.
"Маліновський – гравець, який має визначати хід матчу своєю якістю та лівою ногою. Тепер ми очікуємо від нього постійності, тому що саме ці гравці змушують вас підіймати планку", – цитує Джилардіно TUTTOmercatoWEB.
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Нагадаємо, Дженоа зіграє з Емполі в матчі 14-го туру італійської Серії А. Матч заплановано на суботу, 2 грудня. Стартовий свисток прозвучить о 16:00.
Варто зазначити, що за Емполі виступає український півзахисник Віктор Коваленко, який грав разом з Маліновським в складі Аталанти.
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