"Мій шлях розпочався у місті Красноград у Харківській області. Я попросив батьків, щоб вони відвели мене до футбольної секції. Там був тренер, який на перших тренуваннях дуже на мене кричав.

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Я сказав, що не хочу більше грати. Я пішов і згодом просто грав із друзями у дворі. Однак через рік я повернувся. Все ж таки зрозумів, що не можу без футболу, хочу займатися якнайбільше.

Мені пощастило працювати в академії з багатьма хорошими тренерами, які вірили в мене, давали свободу дій. Саме тому я міг показувати свої найкращі навички і завдяки цьому я став футболістом, який не боїться брати відповідальність на себе", – сказав Мудрик у коментарі для журналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у поточному сезоні Михайло провів за Шахтар 14 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 7 результативних передач.

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