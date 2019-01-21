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Тренер другої команди Борусії Д Зіверт очолив Хаддерсфілд

18:42 151 Читать на русском
Тренер другої команди Борусії Д Зіверт очолив Хаддерсфілд
Ян Зіверт / фото з соцмереж

36-річний Ян Зіверт буде працювати на тренерському містку "тер'єрів".

Хаддерсфілд на офіційному сайті оголосив про підписання контракту із тренером Борусії Д U-23 Яном Зівертом. Німецький фахівець підписав угоду з клубом до літа 2021 року.

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Раніше Bild повідомив, що англійський клуб заплатить дортмундцям 300 тисяч євро за перехід тренера.

Нагадаємо, що Хаддерсфілд попрощався з Давідом Вагнером, який працював у клубі з 2015 року. Вагнер також прийшов до "тер'єрів" з другої команди Борусії та не мав досвіду роботи на найвищому рівні.

Після 23 турів поточного сезону Хаддерсфілд є абсолютним аутсайдером ліги. У активі команди лише 11 очок. "Тер'єри" програли 9 з 10 останніх матчів.

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