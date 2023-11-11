"Наші вболівальники будуть спати спокійно ще два тижні. Завдання полягає в тому, щоб досягти 53 очок якомога швидше.

Асист Циганкова та гол Довбика у відеоогляді матчу Райо Вальєкано – Жирона

Виграти тут, у Райо, який лідирував, який не програвав протягом восьми матчів, неймовірно. Я насолоджувався і страждав одночасно, але ми дуже задоволені. Мати чітку ідею – це ключ до успіху. У нас є гравці з високим рівнем футбольного та розумового таланту.

Наш пульс не тремтить перед високим тиском, і все будується на цьому. Я ставлю команді п'ятірку. У нас шість перемог поспіль на виїзді, і це тому, що вони дуже впевнені в собі й дуже згуртовані. Сьогодні важко протистояти команді, яка вміє створювати такі партнерські відносини, як у Жирони.

Ми будемо мріяти про максимум. Лідерство цілком заслужене. За одну ніч таку хорошу динаміку не набереш. Все, що я прошу від своєї команди, щоб вони не втрачали того, як вони працюють. У нас немає нікого, хто був би відключений. Метою було бути у Ла Лізі протягом трьох років, а тепер ми повинні боротися за зону єврокубків до кінця сезону", – цитує Мічела Sport.

Нагадаємо, Жирона здобула перемогу над Райо Вальєкано з рахунком 2:1. Каталонці наразі очолюють турнірну таблицю Ла Ліги, маючи 34 бали. Реал відстає від "червоно-білих" на п'ять пунктів.

Жирона закріпилася на вершині Ла Ліги – Довбик і Циганков організували вольову перемогу над Райо Вальєкано