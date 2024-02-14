"У мене є контракт, я дуже щасливий тут, моя родина також. Думаю, продовжу тут. Прямо зараз я переконаний, що так і буде. У мене контракт до 2026 року, але крім контракту ще є моє слово, відчуття причетності до дуже важливого проекту.

Жирона боїться втратити Довбика і Циганкова – українці на радарі Челсі, Ман Юнайтед і Баварії

Нам потрібно набрати 73-75 очок, щоб потрапити до Ліги чемпіонів. Залишилось ще багато. Мрія – пробитися до Європи. На нас немає тиску рівня Барси, що якщо ми не виграємо Ла Лігу, це поганий сезон. Вимога вигравати кожен матч – не для нас. Це не наша ліга, але ми сподіваємося підтримувати такий темп", – цитує Мічела Catalunya Ràdio.

Нагадаємо, це третій сезон фахівця на чолі Жирони. Він підняв каталонців зі Сегунди до боротьби за чемпіонство в Ла Лізі. Мічела сватали у Барселону та Челсі.

Реал опускає Жирону на землю, Довбик не мав шансів, удар по его каталонських зірочок