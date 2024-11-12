Керівництво Роми підбирає нового наставника для команди і має ціль.

Римський клуб нещодавно звільнив Івана Юріча з посади головного тренера. У столиці Італії наразі тривають пошуки нового наставника для Роми.

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Як повідомляє Сorriere dello Sport, фаворитом на посаду тренера є Вінченцо Монтелла. 50-річний фахівець наразі очолює збірну Туреччини. Федерація готова відпустити італійського фахівця, якщо італійський клуб виплатить його шестимісячну зарплату.

Монтелла вже працював у системі Роми, коли тренував молодіжну команду з 2009 по 2011 роки. Вінченцо також очолював Фулхем, Катанію, Фіорентину, Сампдорію, Мілан, Севілью та Адана Демірспор.

Італієць виступав свого часу за Рому. З клубом він здобув титул чемпіона Італії у сезоні 2000/01, а також вигравав Суперкубок Італії.

До слова, команда, за яку виступає Артем Довбик, наразі перебуває на 12 місці, набравши 13 очок.

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