Федерація футболу Італії дискваліфікувала Джованні Алоїзі за побиття арбітра на 5 років, повідомляє Sky Italia.

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Нагадаємо, у матчі 7-го італійського дивізіону Ольєджо-Кастелло – Карпіньяно головний тренер гостей не погодився зі своїм вилученням та накинувся на рефері з кулаками. Після інциденту фахівець вирішив зав'язати з тренерською діяльністю.

"Мені соромно за те, що я зробив, і я прошу вибачення. Якою б не була моя дискваліфікація, я все одно піду з футболу", – прокоментував вирок Алоїзі.

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