Тренер Динамо Загреб погрожує Шахтарю перед матчами в Лізі чемпіонів

Головний тренер загребського Динамо Ненад Б'єліца прокоментував поразку своєї команди від Манчестер Сіті і анонсував майбутнє протистояння з донецьким Шахтарем.

"Я б сказав, що мої футболісти дуже нервували, перебували під враженням атмосфери стадіону і суперника. За перші 20 хвилин ми дали Манчестер Сіті створити 3-4 моменти для того, щоб відзначитися. Ми побачили себе на рівні топ-клубу, і можемо бути задоволені тим, як боролася наша команда.

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Якби у нас було більше таких матчів, команда не була б такою переляканою, як у грі з Манчестер Сіті. Після жеребкування я говорив, що "містяни" – фаворити, але решта команд будуть боротися за другу путівку. Зараз Аталанта буде грати два матчі проти Сіті. А ми постараємося перемогти Шахтар – гратимемо з ними так само, як з Аталантою", – цитує Б’єліцу прес-служба Динамо Загреб.

Нагадаємо, що в матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів хорватська команда на власному стадіоні знищила Аталанту з рахунком 4:0. Проти Шахтаря команда Ненада Б'єліци зіграє в рамках 3-го і 4-го турів.

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