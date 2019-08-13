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Тренер Динамо U-21 Мороз: У Шапаренка та Цітаішвілі мало ігрового тонусу, вони трохи розгублені

15:11 610 Читать на русском
Тренер Динамо U-21 Мороз: У Шапаренка та Цітаішвілі мало ігрового тонусу, вони трохи розгублені
Микола Шапаренко / Динамо

Наставник молодіжної команди Динамо Юрій Мороз розповів про стан Георгія Цітаішвілі та Миколи Шапаренка.

"Шапаренко та Цітаішвілі в заявку на матч з бельгійцями вже не потраплять. Не знаю, наскільки це новина для Брюгге, але така інформація є.

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У Шапаренка мало ігрового тонусу, він трохи розгублений. Воно й зрозуміло. У нього мало ігрової практики. Так можна сказати і про Цітаішвілі. Хлопцям є над чим працювати, вони стараються. Все в їхніх руках", – цитує Мороза Dynamomania.

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Нагадаємо, Шапаренко та Цітаішвілі взяли участь у матчі напівосновного складу Динамо проти юнаків збірної Білорусі. Обидва гравці відзначились голами.

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Теги
Динамо Динамо Микола Шапаренко Микола Шапаренко Юрій Мороз Юрій Мороз Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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