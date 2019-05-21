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Тренер Динамо U-21 Мороз розповів, чого очікує від молодих футболістів

15:51 824 Читать на русском
Тренер Динамо U-21 Мороз розповів, чого очікує від молодих футболістів
Юрій Мороз / ФК Динамо Київ

Головний тренер молодіжної команди Динамо Юрій Мороз прокоментував нічию з Шахтарем.

"Не вистачило переможного гола. У першому таймі невелика перевага була у Шахтаря, але в другому вона була вже у нас. Не вийшло реалізувати свої моменти.

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Щодо пенальті приймає рішення арбітр. Ну не поставила, так не поставила. А так з суддівством проблем немає.

Претензії завжди є. Сьогодні у нас грало багато молодих гравців. Хочеться, щоб вони швидше залишили дитячий футбол і почали грати у дорослий, практичний, прагматичний", – цитує Мороза Динамоманія.

Матч основних команд Шахтаря та Динамо відбудеться 22 травня о 19:36 на ОСК Металіст.

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