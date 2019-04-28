Тренер Динамо U-21 Мороз розповів, чого не вистачає Супрязі

Головний тренер Динамо U-21 Юрій Мороз прокоментував гру нападника Владислава Супряги в матчі з Арсеналом-Київ U-21 (3:1).

"Самі хлопці вирішують, хто б'є пенальті, ми надаємо їм право вирішувати, все-таки, на полі грають вони, а не тренери. Ми ж можемо їх тільки налаштувати, все показати і розповісти. А в таких моментах вони повинні брати ініціативу на себе і самостійно вирішувати.

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Супряга не забив, але таке могло трапитися з кожним. І до цього, і після у нього були хороші моменти, але йому просто не пощастило, хоча по руху він і не був сьогодні таким активним, як зазвичай. Хотілося б від нього бачити ще більше агресії, наполегливості. На жаль, цього разу Влад не скористався тим, що дозволяє йому грати яскраво", – цитує Мороза офіційний сайт Динамо.

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