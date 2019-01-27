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Тренер Динамо U-21 Мороз назвав 4-х найперспективніших гравців київського клубу

10:41 951 Читать на русском
Тренер Динамо U-21 Мороз назвав 4-х найперспективніших гравців київського клубу
Георгій Цітаішвілі / Фото Shcherbitskaya

Наставник молодіжної команди київського Динамо Юрій Мороз виділив найперспективніших гравців "біло-синіх" і обгрунтував свою думку.

"Микола Шапаренко вміє мислити на полі нестандартно. У нього багато креативу. Але Миколі ще трохи не вистачає напористості, азарту, агресивності, іноді вміння впоратися з емоціями. Хоча при належному ставленні до роботи, Шапаренко може вирости, не побоюся цього слова, в великого гравця.

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Віталія Миколенка вважаю відкриттям минулого року. Місце в старті першої команди Динамо, а потім і виклик в збірну України, говорять самі за себе. Це чіпкий, надійний захисник наділений талантом передбачати ситуацію на футбольному полі. При цьому Віталій має непогані фізичні дані і хорошу антропометрією. У Миколенка рідко бувають спади в грі. Вважаю, це майбутнє українського футболу.

З невеликим авансом внесу в цей список Назарія Русина. Але видно, що він з усіх сил намагається аванси замінити повною довірою Олександра Хацкевича. Цей футболіст має талант бомбардира. Потрібно тільки правильно ним скористатися. Поки у Русина це виходить. У будь-якому поєдинку нападник знаходить гольовий момент. Хочеться вірити, що в нинішньому році Назарій заявить про себе в повний голос.

Не за роками технічний Георгій Цітаішвілі. У ньому видно бажання бути лідером, бути першим на футбольному полі. Він часто невиправдано перетримує м'яч? Це нормально для молодих гравців. Набиті гулі в майбутньому всім цим хлопцям допоможуть стабільно виступати не тільки в своїх клубних командах, а й у національній збірній України", – цитує Мороза Команда 1.

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Теги
Динамо Динамо Юрій Мороз Юрій Мороз Віталій Миколенко Віталій Миколенко Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Назарій Русин Назарій Русин Микола Шапаренко Микола Шапаренко
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