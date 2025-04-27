– Чотири очки, на які ми випереджаємо Шахтар, ще ні про що не свідчать, адже попереду залишилося ще чотири тури, і їх ще потрібно виграти. Звісно, після перемоги емоції позитивні, адже це була дуже важлива гра. Готувалися до неї, те, про що домовлялися, і той план на гру, який ми обрали, спрацювали. Ми не давали команді суперника створювати моменти, водночас самі мали три-чотири нагоди, щоб забити. Але 1:0 – це теж перемога, маємо три очки до скарбнички, й тепер відпочинемо після матчу.

Гравці Динамо та Шахтаря побилися прямо на полі – шалене Класичне U-19 з п'ятьма вилученнями

– Було багато емоцій, що призвело до вилучень наприкінці зустрічі, як можете їх прокоментувати?

– Це не личить нашим гравцям, будемо розмовляти про це та застосовувати штрафні санкції, тому що свої емоції потрібно контролювати незалежно від того, як поводиться суперник.

– Розкажіть детальніше, що сталося у моменті з двома вилученнями гравців Шахтаря.

– М’яч вилетів до нашої лави запасних, їхній центральний захисник забіг на неї, почав штовхатися та бити наших гравців, а вони, звісно, почали відповідати. У підсумку отримали червоні картки.

– Що важче – виграти чемпіонство минулого сезону чи зараз його підтвердити?

– Вигравати чемпіонство – це не самоціль. Звісно, для гравців цього сезону великим досвідом була Юнацька Ліга УЄФА. Ви бачили, як ми провели осінню частину, як грали з Аталантою, коли нам трохи не пощастило. А самоціль – це розвиток футболістів, щоб вони росли у футбольному плані та поповнювали основний склад першої команди. Зараз дуже багато наших вихованців є провідними виконавцями у дорослій команді й грають у збірній України. Тож школа Динамо працює, – наводить слова Костюка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо U-19 обіграло однолітків з Шахтаря у матчі юнацької першості та збільшило перевагу над "гірниками" до чотирьох очок.

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