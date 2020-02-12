toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга чемпіонів
ДИНАМО - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Тренер Динамо U-19 Костюк прокоментував виліт команди з Юнацької ліги УЄФА

19:54 914 Читать на русском
Тренер Динамо U-19 Костюк прокоментував виліт команди з Юнацької ліги УЄФА
Ігор Костюк / ФК Динамо

Наставник молодіжної команди Динамо Ігор Костюк залишився задоволений грою своїх підопічних у матчі із загребським Динамо, попри поразку (0:0, пен. 3:4).

 

"До останніх хвилин команда боролась за результат, план на гру було виконано. Проти нас грала дуже добре організована команда, але ми достойно з нею змагались і не дали супернику створити багато моментів, але і свої, на жаль, не реалізували.

Цітаішвілі та ще три гравці Динамо продовжать підготовку до другої частини сезону з командою U-19

Непризначений пенальті у кінці зустрічі? Арбітр мені сказав, що поставив би 11-метровий, якби наш гравець одразу впав, а не через крок.

Гравці молоді, на жаль, не всі впорались з хвилюванням у серії післяматчевих пенальті", – розповів після гри Костюк.

Поразка від ровесників із Загреба вибила динамівців з розіграшу Юнацької ліги УЄФА.

Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА

Джерело: Футбол 24
blog_ava
"Після його відходу ми програли лише одну гру": директор Ліверпуля назвав трансфер, який перетворив клуб на гегемона
10:33
8072
Теги
Ліга чемпіонів Юнацька ліга УЄФА Динамо U-19 Динамо U-19 Юнацька ліга УЄФА 2019/20 Динамо U-19 - Динамо Загреб U-19 Ігор Костюк Ігор Костюк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
51
хв
Інтер
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук