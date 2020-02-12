Тренер Динамо U-19 Костюк прокоментував виліт команди з Юнацької ліги УЄФА

Наставник молодіжної команди Динамо Ігор Костюк залишився задоволений грою своїх підопічних у матчі із загребським Динамо, попри поразку (0:0, пен. 3:4).

"До останніх хвилин команда боролась за результат, план на гру було виконано. Проти нас грала дуже добре організована команда, але ми достойно з нею змагались і не дали супернику створити багато моментів, але і свої, на жаль, не реалізували.

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Непризначений пенальті у кінці зустрічі? Арбітр мені сказав, що поставив би 11-метровий, якби наш гравець одразу впав, а не через крок.

Гравці молоді, на жаль, не всі впорались з хвилюванням у серії післяматчевих пенальті", – розповів після гри Костюк.

Поразка від ровесників із Загреба вибила динамівців з розіграшу Юнацької ліги УЄФА.

Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА