Тренер Динамо U-19 Костюк: Не можна зупинятись на досягнутому

Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк прокоментував розгромну перемогу над Ювентусом у Юнацькій лізі УЄФА.

"Ви бачили, що тактика та план на гру, які ми обрали, спрацювали, і в першому таймі ми мали забивати ще кілька м’ячів. Швидкі переходи з оборони в атаку та пресинг на чужій половині поля дали результат.

Динамо U-19 – Ювентус U-19 – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Ми створювали дуже багато моментів, зокрема мали забивати у другому таймі. Звісно, після того, як Булеца подвоїв рахунок, хлопці почали грати розкутіше, адже до цього відчувалася напруга. Так, це індивідуальна майстерність, раніше Сергій кілька разів завдавав ударів, але не влучав, а тут здорово спрямував м’яч, це те, що він добре вміє робити.

Що стосується гола Попова, до нього привело стандартне положення, яке ми награвали, і Денис у цьому компоненті діє дуже добре, тому і забив.

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Чекаємо на жеребкування у п’ятницю, будемо готуватися. Після матчу з Андерлехтом я сказав, що хотів би зустрітися з Ювентусом, адже напередодні вже аналізував суперників, і ми обіграли італійців, це той суперник, із яким можна грати.

Правильно сказав президент клубу Ігор Суркіс – не можна зупинятися на досягнутому, із завтрашнього дня ми продовжуємо роботу, скоро починається чемпіонат. Постараємося й у наступних іграх радувати вболівальників. Хлопці будуть прогресувати. Для них це величезний досвід грати на такому рівні з такими видатними командами", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.