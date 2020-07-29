Тренер Динамо U-19 анонсував кадрову чистку – двоє гравців вже покинули клуб

"Звичайно, присутність на стадіоні під час гри нового головного тренера першої команди, президента клубу має стимулювати хлопців, але не на всіх це правильно подіяло. Помітно, що наша команда фізично не готова, особливо в другому таймі гравці вийшли на заміну на 20 хвилин і все, не було сил. Але засмучує інше – те, про що ми домовляємося, тактичні моменти не виконуються. Але це і добре, тому що це інформація для нас, з якими гравцями гратимемо далі, а хто буде шукати нові команди.

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Минулого тижня ми розлучилися з Голоколосовим і Рязанцевим. Далі будемо працювати і думати про те, хто буде продовжувати з нами. Є група хлопців 2004 року народження, у яких є потенціал, тож вони будуть корисні нашому клубу. А у кого немає бажання, хто не представляє інтересу для нас, з тими будемо прощатися.

Для Бражка забитий гол дуже важливий – для його майбутнього, як він буде відновлюватися. Важливо в плані емоцій і роботи, виконавча майстерність у нього є, це великий плюс. У першому таймі добре виконували пресинг, тактичні моменти, про які ми говорили і це втілилося в забиті голи. В цілому, перший тайм можна занести в актив. У другому таймі було багато замін. За гравцями, які викликають сумніви, буде прийнято рішення", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

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