"Чотирьох голів вистачало для перемоги, але те, як ми грали у захисті – це проблема. З якою легкістю ми пропускали ці голи, це велика проблема. Ми забили чотири голи, але потрібно було більш уважно зіграти у захисті, такою була установка на гру. Організація гри в обороні, те що говорив Містер, і те що ми тренували останнім часом.

Динамо – Базель – 4:4 – відео голів та огляд матчу

На жаль, індивідуальні помилки і відсутність підстраховки у командних взаємодіях призвели до того, що ми втратили перемогу. Але є над чим працювати. Це все-таки перша гра, були емоції, але хочеться більшого від кожного з гравців і від команди.

Добре, що Антюх і Коробенко забили голи. Це означає, що вони націлені на ворота, у них є достатньо майстерності щоб це зробити. Але гравця потрібно брати у загальному, те що він зробив на полі. Не треба судити по одному епізоду, треба брати до уваги увесь час на полі, що він зробив хорошого, що поганого. Тобто, однозначної оцінки не можемо дати жодному гравцю. Повторюся, що була хороша гра в атаці, і була не зовсім хороша гра в обороні всієї команди.

Андрієвський зіграв більше за всіх? Так і планувалося. Містер відразу сказав, що він зіграє більше ніж інші. Нападники по 30 хвилин зіграли, як і планувалося. Все було сплановано, по програмі", – наводить слова Караса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо розписалонадрезультативну нічию з Базелем (4:4) у першому спарингу на швейцарському зборі.

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