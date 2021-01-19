"Сідклею складно, оскільки в команді новий тренер, а він – нова людина для наставника. Принципи гри інші, але в матчі з Легією він непогано виглядав у тому, що стосується роботи з м'ячем, добре виходив в атаку і контролював м'яч. В обороні явних помилок з його боку не було, та й в цілому, у другому таймі ми виглядали краще.

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Що стосується Бєсєдіна, то Артем дуже чекав цього моменту – спочатку, коли почне тренуватися з нами, потім – коли вийде на поле. Напевно, йому найскладніше і на тренуваннях, і в контрольних іграх. Він боровся, чіплявся за м'яч, був непоступливим. Своїм рухом, боротьбою показував, що у нього є велике бажання повернутися в команду і боротися за місце у складі", – цитує Караса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Артем Бєсєдін не грав ще з грудня 2019-го після здачі позитивного допінг-тесту. Що стосується Сідклея, то бразилець лише нещодавно повернувся до Києва після невдалої оренди в Корінтіансі. У футболці Динамо захисник виходив на поле ще у травні позаминулого року.

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