"Миколенко – чудовий гравець з прекрасними технічно-тактичними якостями. Він професіонал, який добре говорить англійською, тому в плані спілкування у нього немає проблем. Він завжди слухає з особливою увагою, постійно хоче вдосконалюватися.

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Я б хотів побачити його в Серії А, дозволити собі його можуть тільки топові команди. Мені хотілося б, щоб він грав в Італії", – цитує Лонго Tutto Juve.

За інформацією ЗМІ, у послугах Миколенка зацікавлений Мілан. У минулому сезоні УПЛ Віталій провів 23 матчі, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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