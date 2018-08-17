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Тренер Динамо Мінськ: У Зеніта був лише один шанс: фоли, стандарти та Газпром

16 серпня 23:50 782 Читать на русском
Тренер Динамо Мінськ: У Зеніта був лише один шанс: фоли, стандарти та Газпром
Сергій Гуренко / ФК Динамо Мінськ

Головний тренер мінського Динамо Сергій Гуренко прокоментував поразку від Зеніта 8:1.

"Треба було обов'язково давати контргру – у нас це не виходило. Говорив хлопцям, що потрібно було виходити з рахунку 0:0, а не 4:0.

Зеніту не було нічого втрачати, вони вибрали правильну і просту тактику. Вони вигравали підбір, Дзюба вигравав верх – тому Зеніт переміг.

Заміни повинні були посилити гру, але гравці не вписалися. Команда виглядала повільно. Може бути, не впоралися з тиском через те, що виграли вдома 4:0.

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У Зеніта був тільки один шанс. За рахунок продавлювання нас через центр, за рахунок подач, за рахунок фолів, стандартів і Газпрому. Це не натяк, це я так", – цитує Гуренка Sports.ru.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, матчі-відповіді

Зеніт - Динамо Мінськ: Четвер 16 серпня 2018

Зеніт
Матч завершено
8 : 1
( осн. час 4 : 0 )
Динамо Мінськ
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Теги
Ліга Європи Зеніт Зеніт Динамо Мінськ Динамо Мінськ Зеніт - Динамо Мінськ
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