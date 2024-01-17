Попередній контракт Феррейри з Палмейрасом був розрахований до грудня 2024 року, новий контракт діятиме до грудня 2025 року. Про це інформує офіційний сайт клубу.

Катарський клуб хоче зробити тренера найбільш високооплачуваним у світі – це не Гвардіола і не Клопп

Феррейра тренує Палмейрас із листопада 2020 року, і за цей час встиг двічі виграти чемпіонат Бразилії та два Кубки Лібертадорес. У Бразилії у португальського фахівця репутація одного з найкращих тренерів у світі.

Раніше в його послугах були зацікавлений катарський Аль-Садд, який хотів зробити Абеля найбільш високооплачуваним наставником у світі. Згідно з UOL, Феррейра навіть їздив спеціально в Катар, щоб побачити на власні очі клубну структуру Аль-Садда. Зрештою, португальця не переконав катарський проєкт, незважаючи на пропозицію з дуже високою зарплатою. На користь варіанту продовжити роботу з "вердао" говорило й те, що дружина та діти Феррейри повністю адаптувалися до життя в Бразилії.

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