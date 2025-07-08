Наставник Челсі Енцо Мареска потрапив в незручну ситуацію під час спілкування з журналістами.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска під час спілкування з пресою перед матчем з Флуміненсе поскаржився на надмірне навантаження. Мовляв, європейським клубам на КЧС значно важче, ніж південноамериканським.

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"Ми зіграли 63 матчі цього сезону! Європейські команди підходять до цього турніру в зовсім інших умовах, ніж південноамериканські. Це різні реалії", – заявив італієць.

Проте один із журналістів миттєво зруйнував його аргумент: "Флуміненсе провів 70 матчів за той самий період". Мареска залишив цю репліку без відповіді. Цей момент виклав акаунт Polymarket в соціальних мережах.

Нагадаємо, що сьогодні Челсі зустрінеться з Флуміненсе в півфіналі КЧС. Початок матчу о 22:00.

UNREAL!



Maresca: "We've played 63 games this season! European teams come into this competition differently than South American teams. The conditions are different..."



Journalist: "Fluminense has played 70 games this season, in the same span.”







pic.twitter.com/XxCgIttrnW — Polymarket FC (@PolymarketFC) July 7, 2025

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