"В цілому ми зіграли нижче свого рівня. Слід віддати належне Ноттінгему. Те, що вони робили, вони зробили добре. Ми не зіграли достатньо добре, коли мали контроль. Нелегко створювати моменти проти Форест, тому що вони можуть глибоко захищатися та добре атакувати. Ми можемо покращити це. Нам було важко у другому таймі. Ми не можемо бути задоволені цією грою. Ми приймаємо цей бал, але ми розчаровані.

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Так пропускати завжди неприємно, але в будь-якому випадку ми не контролювали той момент. Як би я не був розчарований голом, ми втратили очки не через нього. В цілому наша гра не була доброю. Слід говорити про це відверто і намагатись додати.

Запасні вийшли та допомогли нам. Ковачіч дав нам більше контролю в півзахисті, Зієш зробив хороший внесок. Ті, хто вийшли на заміну, зіграли добре. Галлагеру не пощастило з шансом, були деякі речі, але в цілому ми розчаровані", – наводить слова Поттера BBC.

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