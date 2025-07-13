Англієць прямо перед фіналом Клубного ЧС покинув табір "синіх", щоб завершити свій перехід в Арсенал за 48 млн + 4 млн фунтів бонусами.

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"На одній з попередніх прес-конференцій я вже казав – якщо гравець хоче піти, це створює труднощі і для клубу, і для менеджера. Ноні вирішив піти, але ніхто не казав йому, що він має піти. Якщо він щасливий, то й ми щасливі", – цитує Мареску Football London.

Нагадаємо, у січні 2023-го Челсі заплатив ПСВ за Мадуеке 35 млн євро. Вінгер провів у футболці "синіх" 92 матчі, оформивши 20 голів та 9 асистів.

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